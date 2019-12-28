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تجاوباً مع”المواطن”: إزالة حظيرة المواشي بقرية العكرة

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2019-12-28

تجاوباً مع”متابعات الخليج 365”: إزالة حظيرة المواشي بقرية العكرة

حفاظاً على الصحة العامة

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

في تجاوب سريع من الدوائر الحكومية ولجنة الإصحاح البيئي مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان “مواطن يحرق إطارات بملعب العكرة لمنع الشباب من ”، بادرت الجهات المعنية بإزالة حظيرة المواشي بقرية العكرة التابعة لمحافظة الطوال.

وكان تقرير “متابعات الخليج 365” قد سلط الضوء على معاناة شباب قرية العكرة بالطوال من إحراق إطارات بجانب الملعب وأيضاً وجود حظيرة المواشي المخالفة وانبعاث الروائح والدخان منها؛ فقد قامت بلدية محافظة الطوال وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية ولجنة الإصحاح بإزالة هذه الحظيرة المخالفة وذلك حفاظا على الصحة العامة لسكان والشباب الذين يمارسون الرياضة.

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وأشاد الأهالي بدور” متابعات الخليج 365 “في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤولين وأيضاً التفاعل السريع من قبل بلدية محافظة الطوال والدوائر الحكومية في زمن قصير من نشر الخبر مثمنين هذا التفاعل. من جانبهم قدم الأهالي وشباب قرية العكرة شكرهم وتقديرهم لجميع الجهات الحكومية على هذا التفاعل مثمنين جهودهم وحرصهم في خدمة الوطن والمواطن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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