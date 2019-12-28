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وظائف إدارية وفنية لدى وزارة الحرس الوطني
يبدأ التقديم عليها غداً
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحرس الوطني بدء التقديم على عدد من الوظائف الفنية والإدارية غداً الأحد، وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الفئات المستهدفة والشروط -:
1- خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) .
2- خريجي الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس) (حسب احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
3- خريجي الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
4- خريجي الدرجة الجامعية (درجة الماجستير) (احتياج الجهة مما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
5- الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
6- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
7- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
8- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.
9- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
10- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)
تاريخ التقديم :-
يبدأ التقديم يوم الأحد الموافق 1441/5/3هـ حتى الخميس الموافق 1441/5/7هـ
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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