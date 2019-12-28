من هو الفنان السعودي فيصل العيسى

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في المملكة العربية السعودية، خبر وفاة الفنان السعودي فيصل العيسى الذي شارك في أداء دور عامر في مسلسل شباب البومب.

وفيصل عيسى عبدالله العيسى ممثل ومذيع سعودي، بدأ العمل في المجال الفني بعام 1999 وذلك بمشاركته بعدد من الأدوار الصغيرة ببعض حلقات المسلسل المنفصل طاش ما طاش مع الثنائي ناصر القصبي وعبد الله السدحان ومن ذلك شارك بأجزاء أخرى من المسلسل بسنوات مختلفة.

وشارك بالعديد من الأعمال المسرحية بالمهرجانات الصيفية وغيرها، كما شارك بالعديد من المسلسلات كوميدية ودرامية وهادفة ظهر نجاحه في التلفزيون بدور البطولة المطلقة في مسلسل شباب البومب في عام 2012 وقدم جزء أخر منه في عام 2013.

وقام بتقديم عدة برامج منها برنامج «سوالف» في عام 2009 على القناة الرياضية السعودية، وفي عام 2010 قام بتقديم برنامج المكعب على التلفزيون السعودي.

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وكتب أحد النشطاء في حسابه بموقع تويتر، إن نجم شباب البومب فيصل العيسى توفي يوم الخميس 29 / 4 / 1441، فيما لم يرد أي تأكيد رسمي من قبل الجهات المختصة في بلاده حول هذا الخبر.

إلا أن صفحة عبر تويتر تحمل اسم "هيئة المشاهير"، أوردت تغريدة قالت فيها إن "خبر وفاة عامر، فيصل العيسى" إشاعة، مشيرة إلى أن من نشرها في المنصات الاجتماعية هو طفل في الصف الخامس الابتدائي.

وشارك الفنان السعودي العيسى في العديد من الاعمال التلفزيون والمسرح منها: شباب البومب ثمانية أجزاء، رحلة المليون، أيام السراب، أقارب وثعالب،نهاية طريق،يوميات راشد،ابو العصافير، طاش ما طاش أكثر من جزء، سعودي قوت تالينت، شعللنا الدوري، مدرسة 5 نجوم.

والممثل فيصل عيسى عبدالله العيسى هو ممثل ومذيع سعودي ولد في العاصمة الرياض يوم الأول من شهر يناير 1982 ويبلغ من العمر في الوقت الحالي 37 عاما، في حين بات يمتلك شهرة واسعة في الوطن العربية عقب مشاركته الناجحة في مسلسل "شباب البومب".