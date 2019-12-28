بكلمات مؤثرة وصورة.. متحدث التجارة ينعى أحد منسوبي الوزارة توفي نتيجة أزمة قلبية

نعى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، أحد منسوبي الوزارة، والذي توفي اليوم السبت إثر أزمة قلبية مفاجئة.

ونشر الحسين عبر حسابه على “تويتر” صورة للموظف الفقيد ويدعى فهد آل مطير، مبيناً أنها التقطت له أثناء مداهمة أحد المستودعات المخالفة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وقال الحسين: “في هذه الصورة كانت الساعة 1 بعد منتصف الليل، وفهد آل مطير في مداهمة لمستودع فيه سلع مخالفة، دوماً كان في الموعد لضبط المخالفات وحماية المستهلك.. اليوم أبلغوني الزملاء بوفاته جراء أزمة قلبية.. رحمك الله يا فهد وأسكنك فسيح جناته، وألهم أسرتك الصبر والسلوان”.