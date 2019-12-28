«الصناعة والعمل» تشكلان لجنة أسبوعية لحل مشاكل المصانع

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، أنه تمّ تشكيل لجنة أسبوعية لحل مشكلات المستثمرين والمصانع، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال وزير الصناعة، عبر حسابه بتويتر: «إخواني الصناعيين.. دعمًا لصناعتنا الوطنية، فقد شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه مصانعكم».
وتابع وزير الصناعة «يمكنكم تسجيل تحدياتكم من خلال: مركز (آمر) على مدار الساعة: (١٩٩٠٩٩) أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي: (٠١١٢٩٤٥٤٤٣)».
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