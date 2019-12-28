«الكشافة السعودية» تشارك بالمخيم الخليجي في الإمارات

يواصل وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، مُشاركته في المخيم الكشفيّ الخليجيّ، المقام في محمية المرموم بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تأتي مشاركة وفد الجمعية تحت شعار «الكشفية بيئة للتسامح»، حيث سجل حضورًا مميزًا في شارات الهوايات الكشفية التي شملت هواية اللاسلكي، والروبوت، ورصد الحياة البرية.
كما شارك أعضاء الوفد في رحلة خلوية مارس المشاركون فيها الطهي الخلوي، وأدوا أنشطة كشفية عديدة، تنسجم مع الرؤية المستقبلية للمنظمة الكشفية العالمية من خلال الورشة الوطنية للتنمية المستدامة، وورشة عالم أفضل، وورشة الذكاء الصناعي، وورشة اللاسلكي.
وقدّم الوفد، أمس الجمعة، عرضًا مميزًا في اليوم الشعبي الوطني؛ حيث عرض بعض المأكولات الشعبية المحلية، والقهوة العربية، والأزياء الوطنية الرجالية، والرقصات الفلكلورية التي نالت استحسان المشاركين، ووجدت تفاعلًا منهم والمشاركة في أدائها.
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