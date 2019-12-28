وزير الصناعة والثروة المعدنية يطلع على مشاريع الهيئة الملكية للجبيل وينبع

اطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بندر بن إبراهيم الخريف، على الخطة العامة لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، والمركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع مجلس إدارة الهيئة في مدينة الجبيل الصناعية، التي زارها في وقتٍ سابقٍ لتفقد مشاريع مدينة رأس الخير الصناعية، وآخر المشاريع المنفذة بالمطار، ومنظومتي التعليم العام والجامعي، والنقلة النوعية بالخدمات الإلكترونية الصحية، وبرامج وأنظمة حماية ومراقبة البيئة، وبرنامج «الواعدين»، وتابع نبذة عن مجلس الاستدامة والتكامل الصناعي.
وكان في استقبال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان وعدد من قيادات الهيئة الملكية وقادة الصناعة في مدينة الجبيل الصناعيَّة.
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