بدءًا من الغد.. الأحوال المدنية المتنقّلة تقدّم خدماتها للمواطنين بمكة والطائف

تقدّم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة الطائف بدءًا من الغد خدماتها للرجال والنساء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد فيها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة «نأتي إليك» المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.

كما تقدّم الوحدة المتنقلة بمكة المكرمة خدماتها للرجال في الطائف بمقر مجمع الملك فيصل الطبيّ، كما تقدّم خدماتها للرجال بمقرّ الكلية التقنية لمدة يوم، بينما تختتم تقديم خدماتها لهذا الأسبوع في مستشفى الأطفال.

وتجري الوحدات المتنقلة خلال الزيارات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجلّ الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلًا عن طباعة شريحة البيانات «البرنت».

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال الوصول بالخدمة إلى أماكن وجود المستفيدين، من خلال توفير الوحدات والحقائب المتنقلة.