أمير الباحة يوجِّه بتعديل السرعات على طرق المنطقة.. والتطبيق من أول يناير

وجَّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور «حسام بن سعود»، اليوم السبت، بتعديل نظام السرعات على طرقات المنطقة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة الباحة على موقع تويتر، إنَّه بمتابعة واهتمام من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، فقد وجه (الأمير) الجهات المعنية بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة ليتم تطبيقها من تاريخ 1 يناير 2020م.

مع ملاحظة أنَّ المواقع التي يتمُّ فيها زيادة السرعة ويوجد بها منعطفات أو منحدرات أو تقاطعات خطرة أو أي مواقع حرجة يتمّ وضع الآتي:

أولًا: لوحات إرشادية وتحذيرية تدلُّ قائد المركبات على تلك المواقع.

ثانيًا: وضع عيون القطط المضيئة ذات اللَّون الأصفر والأبيض قبل تلك المواقع لتنبيه السائقين.

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ثالثًا: زيادة في المواقع التي لم تذكر- وهي الخطوط الفرعيَّة- بمقدار 10%.

رابعًا: يتم تقييم تلك التعديلات لمدة شهرين، ومقارنة نسبة الحوادث بالعامين السابقين لاتخاذ القرار النهائي حول تلك السرعات.

خامسًا: يجب وضع لوحات إرشادية لبلاغ مرتادي الطريق على تخفيض السُّرعة أثناء هطول الأمطار والضباب.

ونشرت إمارة الباحة السرعات الجديدة وهي كالتالي: