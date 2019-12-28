اخبار السعوديه

مجلس الوزراء يمنع الجهات الحكومية من زيادة الرسوم قبل دراسة آثارها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجَّه مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بإرفاق دراسة تبيِّن الآثار الاقتصادية والاجتماعية، عند رفع أي مقترحات بزيادة أو فرض رسوم أو مقابل مالي جديد.

وتضمن المنشور بصحيفة «أم القرى»، توجيه جميع الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبيّن الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح.

واشتمل التوجيه على أن يتم التنفيذ دون الإخلال بما تضمنته وثيقة برنامج التوازن المالي في شـأن تصريح الحكومة بعدم فرض رسوم جديدة حتى عام (2020م) على أن تراعي الجهات الحكومية في الدراسة، «معايير تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يمنع الجهات الحكومية من زيادة الرسوم قبل دراسة آثارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا