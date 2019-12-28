الإطاحة بسارقَيْ مركز التموين الغذائي بالخرج

تمكّنت شعبة البحث الجنائي بشرطة الخرج بمنطقة الرياض، اليوم السبت، من القبض على مواطنين اثنين في العشرينات من عمرهما، تورطا بسرقة أحد مراكز التموين الغذائي في المحافظة.
وتلقّت شرطة الخرج، بلاغًا يفيد بسرقة أحد المراكز التموين، وذلك بعد الاختباء به من قبل اللصوص لحين إغلاقه للصلاة، ومن ثم القيام بسرقته.
وعلى الرغم من قلّة المعلومات حول هوية اللصوص، تمكّنت شرطة الخرج -وفي وقت وجيز- من الإطاحة بهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.
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