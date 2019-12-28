هيئة التقويم تُنهي مرحلتين من تطوير مشروع اعتماد مؤسّسات التعليم والتدريب العسكريّ

انتهت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة باللجنة الفنية للاعتماد العسكري- من المرحلة الأولى والثانية من تطوير مشروع اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للجنة الفنية للاعتماد العسكري، الذي عُقِد بمقر الهيئة في مدينة الرياض، وترأسه رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، رئيس اللجنة الدكتور حسام بن عبدالوهاب.

واستعرض الاجتماع منجزات اللجان الفرعية التي انبثقت من اللجنة الفنية، وهي لجنة المعايير، ولجنة الدراسات والبحوث، ولجنة التدريب والتأهيل، ولجنة التقويم والاعتماد. حيث روعي في تشكيل اللجان تمثيل القطاعات العسكرية، والاستفادة من الخبرات والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا الجانب.

ويتضمّن المشروع أربع مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى بناء نظام ضمان الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وشملت المرحلة الثانية التطبيق التجريبيّ، بينما ستشمل المرحلة الثالثة التعريف بالنظام وتطبيقه، وفي المرحلة الرابعة بدء عمليات الاعتماد ومنح الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها.

وانتهت اللجنة من المرحلة الأولى والثانية، ونتج عنها عدد من المخرجات. حيث وضعت لجنة المعايير قواعد وشروط الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها، وتضمّن ذلك (إعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العسكري، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسساته، وإعداد معايير ضمان الجودة والاعتماد لبرامج التعليم العسكري، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، ووضع إجراءات وشروط الاعتماد، وإعداد الأدوات والنماذج والأدلة اللازمة، وأخيرًا إعداد دليل شامل بعمليات الاعتماد وإجراءاته.

كما درست اللجنة الفرعية للدراسات والبحوث الممارسات والتجارب الدولية في ذات المجال، وحصرت البرامج والمؤهلات التي تقدمها مؤسسات التعليم والتدريب العسكري، والممارسات في أنظمة ضمان الجودة الداخلية في بعض الجامعات السعودية والكليات العسكرية، والاستفادة منها في إعداد دليل إرشادي للتأسيس لأنظمة ضمان الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري.

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وتولّت اللجنة الفرعية للتدريب والتأهيل مهامّ نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وتقديم برامج التدريب اللازمة، وتقديم عدد من البرامج التدريبية وورش العمل، حيث استفاد منها (369) متدرّبًا من جميع القطاعات العسكرية.

كما تم التطبيق التجريبيّ على تسع مؤسسات تعليم وتدريب عسكرية، للتأكّد من مناسبة النظام والتعريف به، والمساعدة في تطبيقه، على أساس موضوعيّ وواقعيّ تنطلق منه المؤسسات في وضع استراتيجياتها وخططها المستقبلية لتحسين الجودة.

وفي المرحلة المستقبلية، ستعمل اللجنة على تقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري لتحقيق متطلبات الجودة، والعمل على استكمال الأعمال الموكلة إليها، منها القيام بزيارات تقويم أولية للمؤسسات الراغبة بذلك؛ وتسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكري في مستويات الإطار السعودي للمؤهلات؛ وبدء التقويم والاعتماد للمؤسسات والبرامج العسكرية الجاهزة وإصدار الشهادات لتلك المؤسسات.

وأشاد رئيس اللجنة بأعمال اللجان الفرعية والإنجازات التي تحققت في المرحلة الماضية من عمل اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة أمام مرحلة جديدة من المشروع لتقديم الدعم والمساندة، وتعزيز جودة التعليم والتدريب العسكري.

وقدّم المدير التنفيذي للمركز الوطنيّ للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل باجمّال شرحًا لخطة عمل اللجنة في المرحلة القادمة، وتضمّنت ربط مؤهلات التعليم والتدريب العسكريّ بالإطار السعودي للمؤهلات، وتقديم مزيد من التدريب والدعم لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري بما يناسب طبيعة المرحلة القادمة، وبدء التطبيق الفعليّ لنظام ضمان الجودة والاعتماد العسكريّ، ومنح بعض مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها الاعتماد الأكاديمي العسكري.