«الأرصاد» تنبِّه لهطول أمطار على جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية.

وأضافت الهيئة أن التنبيه، يشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبوعريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.