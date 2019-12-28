افتتاح جناح للتمور بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة

افتتح جناح التمور السعودية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

ويأتي الجناح الجديد ضمن برامج الموائمة 2020 لزيادة تواجد التمور ضمن الأسواق الحرَّة في المطارات.

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور– عبر حسابه بتويتر- أنَّ الجناح افتتح برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

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ونشر المركز إنفوجرافًا بيَّن من خلاله أنَّ البرنامج يهدف إلى زيادة تواجد التمور في المطارات المحلية والدولية، وتسويق التمور السعودية، وتخفيض تكلفة عرض التمور في منافذ بيع الأسواق الحرة، وزيادة عدد مورِّدي التمور.

ويقدم الجناح فيديو تفاعليًا وتقنيات جذابة للعرض وتعريفًا بالتجارة الإلكترونية، وكذلك التعريف بالتمور السعودية، وخدمات شحن التمور لزيادة المبيعات.

وكان المركز الوطني للنخيل والتمور أعلن في 12 ديسمبر الجاري، أنَّ صادرات التمور السعودية ارتفعت 9,19% من حيث القيمة و8,42% من حيث الكمية في 2019 مقارنةً بالنصف الأول من 2018.