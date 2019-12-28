رئاسة أمن الدولة تطلق حملة تعريفيَّة لمركز البلاغات الأمنيَّة والرقم الموحد 990

أطلقت رئاسة أمن الدولة حملة تعريفية بمركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990، وذلك بهدف التواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم.

تهدف الحملة أيضًا إلى تأكيد أهمية إسهام المواطنين والمقيمين في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، المحتمل أن يتواجد فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنيًا أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

وتعرّف الحملة بمهام المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكُّد من صحة المعلومات والتعامل معها.

وتشارك رئاسة أمن الدولة، ضمن حملتها التعريفية في مرحلتها الأولى، بفعاليات موسم الرياض وموسم الدرعية من خلال معرض في وينتر وندر لاند وبوليفارد الرياض وواحة الدرعية وتقدم المعلومات للزوار عن مهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990.

يشار إلى أنَّ رئاسة أمن الدولة خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏[email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.