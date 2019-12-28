الأحوال المدنية: حذف الابن من سجلّ الأسرة بعد إصدار هويته الوطنية وبقاء البنت

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إنه حال إصدار هوية وطنية للابن يتم حذفه من سجلّ الأسرة، بنما تظل الابنة باقية.

جاء ذلك ردًّا من الوكالة -عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر- على استفسار من أحد المواطنين قال فيه: «هل يتم حذف البنت حال إصدار هوية وطنية لها من كارت العائلة؟».

وردّت «الأحوال المدنية»، بأن «الابن يتم حذفه من سجلّ الأسرة حال إصدار هوية وطنية له، بينما لا تحذف البنت من سجل الأسرة لوالدها حال زواجها، وتضاف لسجلّ زوجها على دفتر العائلة الخاص به».

وينصّ نظام الأحوال المدنية، على إلزام كل من أكمل سنّ الـ15 عامًا من عمره من المواطنين الذكور، بمراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريًّا للنساء ولمن تقلّ أعمارهم بين العاشرة، والـ15 بعد موافقة ولي أمرهما.

كما ينصّ النظام على إلزام الزوج بمراجعة الأحوال المدنية خلال 60 يومًا من تاريخ عقد الزواج، وذلك للحصول على دفتر العائلة.