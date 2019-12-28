السعودية اليوم / أمين الأحساء يتفقد مشروعات الجسور والتقاطعات الجديدة بالمحافظة



الأحساء 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

تفقد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم سير العمل بمشروعات الجسور والتقاطعات التي تقوم بتنفيذها أمانة الأحساء حاليا والتي شملت مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله "الدائري الداخلي" مع طريق الملك فهد " طريق الظهران" بمحاذاة المؤسسة العامة للري، وهو عبارة عن إنشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما أنه مرتبط بالطريق الدائري (دائري الهفوف والمبرز)، الأمر الذي سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الأحساء، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 90% وسيتم تدشينه بعد الربع الأول من عام 2020 ولم يتبقى على المشروع سوى أعمال السفلتة و الترصيف، والانتهاء من محطة لشبكة السيول والأمطار، إضافة إلى أعمال الإنارة والتكسية الديكورية للمشروع .

كما شملت الجولة مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله "الضلع الشرقي" الذي من المزمع افتتاحه نهاية الربع الثاني من عام 2020 ، والذي يتكون من إنشاء جسر بطول 1800 متر مع الطرق المرتبطة به بـ 4 مسارات لكل اتجاه وتنفيذ عناصر السلامة وتصريف السيول، وكذلك تنفيذ طرق خدمة على جانبي الجسر مع أرصفة ومواقف سيارات وإشارة ضوئية أسفل التقاطع لتنظيم الحركة المرورية بجميع الاتجاهات مع تكسية أعمدة الجسر، وتركيب أحدث أعمدة الإنارة (led) أسفل الجسر لإظهاره بصورة جمالية .

ويعد هذا المشروع مكملاً لما تقوم به الأمانة من مشاريع تطويرية، حيث سيُساهم في توفير حلول مرورية تمشياً مع أحدث النظم المتبعة عالمياً وتسهيلاً لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطع، والحفاظ على السلامة العامة لشاغلي المنطقة والزائرين من ناحية التصميم والكفاءة .

وشدد المهندس الملحم على ضرورة الأخذ بجودة المخرجات التنفيذية للمشروعات، مع الالتزام بالفترة المحددة وسرعة الإنجاز بما يتوافق مع المواصفات والجودة الإنشائية لتنفيذ المشاريع .

وقال إن العمل في هذه المشاريع يجري بمتابعة ودعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وفق الخطة المعتمدة لإنجازها ضمن مشاريع إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية .

// انتهى //

16:36ت م

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