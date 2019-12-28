السعودية اليوم / "السعودية للكهرباء" تنفذ ورشة عمل تعريفية عن "العدادات الذكية"



الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

عقدت، الشركة

وناقشت الورشة الحديث المفصل عن العدادات الذكية من ناحية المواصفات الفنية، والمزايا التقنية والاتصالات، وإدارة وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء مراحل تركيب العدادات.

وكان مجلس إدارة الشركة، قد وقع في 19 ديسمبر 2019، عقود تركيب العدادات الذكية، التي تشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة.

// انتهى //

14:26ت م

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الرياض 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واسعقدت، الشركة السعودية للكهرباء، ممثله في إدارة الأبحاث والتطوير وقطاع خدمات التوزيع، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اول امس ، ورشة عمل تعريفية في مدينة الرياض عن "العدادات الذكية"، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والمصنعين .وناقشت الورشة الحديث المفصل عن العدادات الذكية من ناحية المواصفات الفنية، والمزايا التقنية والاتصالات، وإدارة وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، وذلك في إطار الاستعدادات لبدء مراحل تركيب العدادات.وكان مجلس إدارة الشركة، قد وقع في 19 ديسمبر 2019، عقود تركيب العدادات الذكية، التي تشمل تركيب 10 ملايين عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة.// انتهى //14:26ت م0048

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