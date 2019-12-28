الارشيف / اخبار السعوديه

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28

طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

بواقع درجتين مئويتين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم كانت في طريف بواقع درجتين مئويتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.

في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال وشرق المملكة.

تابعنا على b56becb932.jpg تواصل معنا على378c359a7e.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا