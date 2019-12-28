- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
بواقع درجتين مئويتين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم كانت في طريف بواقع درجتين مئويتين.
وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات: إن حائل سجلت 6 درجات مئوية، فيما سجلت القريات 4 درجات، وعرعر 4 درجات، وسكاكا 4 درجات، فيما سجلت طريف درجتين مئويتين.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة.
في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وعلى شمال وشرق المملكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.