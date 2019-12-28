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2019-12-28 تنبيه من هطول أمطار على جازان تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مستوى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وأبو عريش وأحد المسارحة والدار بني مالك والطوال والعارضة وصامطة وفيفا و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.- بمشيئة الله -.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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