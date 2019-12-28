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صور.. فعاليات ثقافية شعبية لكشافة المملكة في الإمارات
في المخيم الكشفي الخليجي
متابعات الخليج 365 - الرياض
يواصل وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، مُشاركته في المخيم الكشفي الخليجي، المقام في محمية المرموم بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار “الكشفية بيئة للتسامح”، حيث سجل أعضاء الوفد حضوراً لافتاً ومميزاً في شارات الهوايات الكشفية التي شملت هواية اللاسلكي، والروبوت، ورصد الحياة البرية.
كما شارك أعضاء الوفد في الرحلة الخلوية حيث مارس المشاركون فيها الطهي الخلوي، والمشاركة في العديد من الأنشطة الكشفية والاستكشافية، التي تنسجم والرؤية المستقبلية التي تطمح لها المنظمة الكشفية العالمية من خلال الورشة الوطنية للتنمية المستدامة، وورشة عالم أفضل، وورشة الذكاء الاصطناعي، وورشة اللاسلكي.
وقدم الوفد يوم أمس عرضاً مميزاً في اليوم الشعبي الوطني حيث عرض بعض المأكولات الشعبية المحلية، والقهوة العربية، والأزياء الوطنية الرجالية، والرقصات الفلكلورية التي نالت جميعها استحسان المشاركين ووجدت تفاعلاً منهم والمشاركة في أدائها.
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