فيديو.. مداخلة تركي آل الشيخ بحفل ياسر بوعلي: وحشتيني يا أم ناصر

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

تخللت حفلة موسم الرياض “ليلة ياسر بو علي”، على مسرح فنان العرب محمد عبده في البوليفارد بالرياض مساء أمس مداخلة هاتفية من المستشار الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه.

وعبر آل الشيخ عن شكره وتقدير لكل الحضور، وعن سعادته بتنظيم هذا الحفل الكبير بشكل رائع وبمشاركة مميّزة من نجوم الغناء العربي للملحن المبدع (ياسر بوعلي)، قائلاً ” إن المملكة تزخر بالعديد من الفنانين الكبار، وإنه سعيد جداً بهذا اليوم المميّز والذي يصادف مرور عام على توليه لرئاسة الهيئة العامة للترفيه، متمنياً تقديم المزيد من النجاح والإنجازات لمسيرة الترفيه في المملكة”.

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كما توجه تركي آل الشيخ بكلمة حيا خلالها زوجته والتي كانت ضمن الحضور، قائلا: “أمسي على أم ناصر وسط الحضور اليوم وأقول وحشتيني أنتي والعيال”.

يذكر أن حفل ليلة ياسر بوعلي شهد أمس إبداعاً وتألقاً من الفنانين راشد الماجد، رابح صقر، نوال الكويتية، ماجد المهندس، أنغام، فؤاد عبد الواحد، عايض، في هذه الليلة الاستثنائية الساهرة، والتي جاءت بعنوان (دع الموسيقى تسرد قصتها)، في تقديم أجمل الأغاني التي تجمعهم مع الملحن (ياسر بوعلي)، أحد أبرز نجوم الساحة الفنية، والذي أمتع الجماهير في الخليج والوطن العربي بألحانه العذبة، وغنَّى من ألحانه وإبداعاته كبار الفنانين الخليجيين والعرب.

وشهدت ليلة الملحن (ياسر بوعلي) حضوراً جماهيراً كبيراً تجاوز عددهم أكثر من 15 ألف شخص، حضروا مبكراً وسط أجواء احتفالية بهيجة للاستمتاع بالفن الراقي، واللحن الجميل، لأكثر من 40 أغنية من أحلى الروائع اللحنّية المتميّزة للملحن (ياسر بوعلي)، والتي حققت شهرةً واسعةً، وانتشاراً كبيراً في العالم العربي.

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