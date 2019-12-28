الارشيف / اخبار السعوديه

استقرار الأجواء خلال الأيام المقبلة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم استقرار الأجواء خلال الأيام المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28

استقرار الأجواء خلال الأيام المقبلة

في مختلف مناطق المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الاستقرار الجوي العام في مختلف مناطق المملكة.

Advertisements

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن درجات الحرارة مستقرة ولا يلوح في الأفق أي موجة برد قارسة.

وقال: استقرار جوي عام، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة، درجات الحرارة مستقرة، ولا يلوح في الأفق أي موجة باردة قارسة، أو دافئة خلال الأيام الخمسة القادمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة. في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية و على شمال وشرق المملكة.

تابعنا على c932c2b91c.jpg تواصل معنا علىcb4cabdba4.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار الأجواء خلال الأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا