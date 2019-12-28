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شكرا لقرائتكم استقرار الأجواء خلال الأيام المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استقرار الأجواء خلال الأيام المقبلة
في مختلف مناطق المملكة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، استمرار الاستقرار الجوي العام في مختلف مناطق المملكة.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن درجات الحرارة مستقرة ولا يلوح في الأفق أي موجة برد قارسة.
وقال: استقرار جوي عام، ولا يلوح في الأفق أي حالة مطرية معتبرة خلال الأيام الخمسة القادمة، درجات الحرارة مستقرة، ولا يلوح في الأفق أي موجة باردة قارسة، أو دافئة خلال الأيام الخمسة القادمة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك الأجزاء الشمالية من المملكة. في حين يتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية و على شمال وشرق المملكة.
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