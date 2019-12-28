هل يتأثر دعم حساب المواطن وحافز ببطاقة الأحوال للنساء؟

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، ما يتم تداوله بشأن إيقاف دعم حساب متابعات الخليج 365 أو حافز بسبب بطاقة الأحوال الشخصية للمواطنات.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حسابها في “تويتر” اليوم (السبت)، على تساؤل مغردة استفسرت عن صحة شائعة تفيد بأنه في حال لم تستخرج لها بطاقة هوية وطنية خلال شهر سيتوقف عنها الدعم الخاص بـ”حساب متابعات الخليج 365” أو “الضمان الاجتماعي” أو “حافز”، ليأتي رد “الأحوال المدنية” على الاستفسار نافياً لتلك الشائعة.

وكانت الأحوال المدنية قد أكدت طوال الأشهر الماضية أن إصدار الهوية الوطنية للذكور يكون إجباريا عند إتمام 15 سنة، ويكون اختياريا من سن 10-15، فيما يمكن للإناث إصدار بطاقة الهوية الوطنية عند إتمامها 10 سنوات ويلزمها حجز موعد وحضور ولي الأمر، مؤكدة أن الهوية الوطنية ستكون إلزامية للإناث بدءاً من تاريخ 1441/5/21.

Advertisements

وشددت الأحوال المدنية على أن أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع الإلكتروني، أو عبر الحساب الرسمي في موقع “تويتر”، أو عبر المتحدث الإعلامي.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن تقديم موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة إلى اليوم التاسع من شهر يناير بدلاً من اليوم العاشر الذي يوافق إجازة رسمية.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر







