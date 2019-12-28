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2019-12-28 العمل تكشف حقيقة إلغاء توطين عدد من المهن دعا لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية متابعات الخليج 365 - الرياض نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء توطين عدد من المهن. Advertisements وقال أبا الخيل، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن برامج التوطين مستمرة على مستوى المهن والأنشطة والقطاعات والمناطق لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل. ودعا أبا الخيل وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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