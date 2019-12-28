شكرا لقرائتكم جامعة جدة تحدد موعد التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28 جامعة جدة تحدد موعد التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1442 ، وذلك اعتباراً من 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26 م وحتى تاريخ 1441/06/26هـ الموافق 2020/02/20م . Advertisements • تفاصيل أكثر ( اضغط هنــا ). • للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جدة تحدد موعد التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.