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جامعة جدة تحدد موعد التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا

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شكرا لقرائتكم جامعة جدة تحدد موعد التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-28

جامعة جدة تحدد موعد التقديم للقبول ببرامج الدراسات العليا

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة جدة عن موعد التقديم للقبول في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1442 ، وذلك اعتباراً من 1441/06/01هـ الموافق 2020/01/26 م وحتى تاريخ 1441/06/26هـ الموافق 2020/02/20م .

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• تفاصيل أكثر ( اضغط هنــا ).

• للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ) .

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