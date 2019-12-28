أطلق ناشطون عراقيون حملة تحت وسم “#جمعة_المُغيب_علي_جاسب_حطاب”، للمطالبة بالكشف عن مصير المحامي والناشط العراقي، علي جاسب حطاب، بعد مضيّ أكثر من شهرين على اختطافه، دون معرفة أي تفاصيل عنه سواء أكان حياً أم ميتاً.
وبحسب “العربية”، اختطف علي في الثامن من أكتوبر الماضي دون أن يعرف أهله أي شيء عن مصيره، حيث وثقت كاميرا مراقبة في حينه لحظة اختطاف المحامي في محافظة ميسان، شرق العراق، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.
وأظهر الفيديو لحظة وقوف المختطف على قارعة الطريق لتأتي امرأة ترتدي عباءة سوداء تغطيها بالكامل وتقف للحديث معه لدقائق، ثم تقف سيارة سوداء ويترجل منها أشخاص اقتادوا حطاب إلى جهة مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة بعباءة سوداء استدرجته.. قصة ناشط عراقي تضامن معه الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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