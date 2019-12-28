الحصيني: نعيش في ثاني نجوم المربعانية.. وهذه توقعاتي بشأن سقوط الأمطار الثلجية على شمال المملكة -فيديو

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني ، إنه لا يجب التساهل بالأجواء الباردة، والخروج دون ارتداء الملابس الشتوية المناسبة، مشيرًا إلى أن البرد مؤذٍ لصحة الإنسان، وإذا دخل الجسم فإن آثاره قد تظهر بعد سنوات في سن متأخرة.

وأوضح “الحصيني”، خلال برنامج mbc في أسبوع، أمس الجمعة، أنه يتوقع أن تجدُّد البرد بدءًا من اليوم السبت بدخول موجة باردة قطبية، وذلك بعد الدفء النسبي؛ إذ تشهد الأجواء انخفاضًا في درجات الحرارة عما سُجل أمس الجمعة ما بين 3-5 درجات، مع نسبة توقعات 15-20 ٪ لسقوط أمطار ثلجية على مرتفعات تبوك وأقصى الأطراف الشمالية للمملكة، ولاسيما أننا نعيش في ثاني نجوم المربعانية “القلب”.

وأضاف: “أرى أن الجو الحار أفضل من المعتدل، وأقرب لطبيعة الإنسان؛ ولذلك أنا أردد وأكرر (أن تعرق خير لك من أن تبرد)؛ لأنك بعد تعرقك تذهب للاستحمام، وتعود وكأنك تحت مكيف فريون، بينما البرد إذا دخل الإنسان فمن الصعب أن يخرج”.