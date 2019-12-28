شاهد ما قاله طالب تمكن من أداء الاختبارات رغم مرضه

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عبر طالب عن إرادة قوية تمكن بها من حضور الاختبار رغم مرضه، ودعا الجميع في رسالة إلى أن يكونوا ذوي عزيمة صلبة تعينهم على مواجهة الصعاب.
وظهر الطالب في مقطع فيديو وهو يتحدث واضعاً قناعاً طبياً على فمه وأنفه، فيما رافقه معلمه، حيث قال الطالب إنه حضر من المستشفى لأداء الاختبار، وإن الله هو من قدر المرض وقدر الشفاء.
وأوصى مشاهدي المقطع بالدعاء والدواء، والإرادة القوية وعدم الاستسلام..، فيما منحه معلمه هدية عبارة عن تاج المحارب، وفرح بها الطالب فرحاً كبيراً.
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