جديد التطبيقات: AndroNix لتثبيت لينكس على أندرويد وبدون روت

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هناك عدد محدود من التطبيقات التي يُمكِن معها مستخدم الأندرويد من تثبيت أنظمة تشغيل سطح المكتب كويندوز ولينكس على هاتفه أو جهازه اللوحي العامل بنظام أندرويد، تطبيق AndroNix أحدث هذه التطبيقات، والذي يُوفّر إمكانية تثبيت نظام التشغيل لينكس “Linux” والأهم من كل ذلك دون الحاجة إلى صلاحيات الروت.

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وفي هذا السياق، يدعم تطبيق AndroNix توزيعات Linux المختلفة “Manjaro و Ubuntu و Kali Linux و Debian و Parrot OS و Fedora و Arch Linux”، والعديد من بيئات سطح المكتب (KDE و LXDE و LXQT و MATE و XFCE) مع البرامج والموضوعات المثبتة مسبقًا وحتى مع الوضع المظلم، كما ويتوفر تطبيق ويب أيضًا لإكمال أوامر AndroNix لأندرويد من أي جهاز متصل بالإنترنت.



ومن إعدادات التطبيق، يمكنك تمكين الوضع المظلم وتلقي الإشعارات الخاصة بالتحديثات وتصحيحات الأمان، وتشمل البنى المدعومة “ARMv7 و ARM64 و x64″، ومع ذلك فإن محاكي Termux أيضًا مطلوب للثبيت مع التطبيق، أخيرًا، تطبيق AndroNix متاح للأندرويد بشكل مجاني، مع وجود عمليات شراء اختيارية داخل التطبيق، على أن يدعم إصدار أندرويد 5.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Andro Nix على أندرويد.

تحميل تطبيق Termux على أندرويد.

