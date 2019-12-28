السعودية اليوم / إدارة المساجد بالأحساء تنظم ورشة عمل "شرح وضع الأهداف ونظام تقييم الأداء"



الأحساء 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

نظمت إدارة المساجد والدعوة و الإرشاد بالأحساء ورشة عمل على مدى يومين بعنوان "شرح وضع الأهداف ونظام تقييم الأداء"، موجهة للموظفين وذلك بقاعة الإدارة بالأحساء.

وتناولت الورشة أهمية التقييم والمساواة وضرورة رفع الإنتاجية في العمل للوصول للأهداف المنشودة التي تطمح لها الوزارة، وكيفية وضع الأهداف وصياغتها بالطريقة الصحيحة ووفق الطرق العلمية، وكذلك التحدث عن ميثاق الأداء وكيفية تعبئة النماذج الخاصة بذلك.

وأكد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب، حرص وزارة الشؤون الإسلامية على إقامة مثل هذه البرامج الموجهة للموظفين، التي تهدف إلى رفع مستوى أداء الموظفين والحرص على فهم جميع الموظفين، بناءً على توجيهات ودعم معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ومتابعة من مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر بن فيصل الدويش.

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13:06ت م

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