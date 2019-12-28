السعودية اليوم / مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء يعقد اجتماعه الأول



الأحيساء 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

عقد مجلس إدارة التجمع الصحي بالأحساء أمس الأول اجتماعه الأول، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي وحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك في مقر التجمع بالأحساء .

وناقش الاجتماع استكمال التجهيزات والبنى التحتية والتقنيات اللازمة لانطلاقة التجمع بالأحساء، وذلك تواصلًا لجهود وزارة الصحة للتحول المؤسسي لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ في رفع جودة الرعاية الصحية بما يلبي التطلعات.

وأكد معالي رئيس التجمع الصحي الدكتور الشعيبي حرص التجمع الصحي وبالتنسيق مع وزارة الصحة على تطوير جميع المستشفيات في المحافظة البالغ عددها 11 مستشفى، وكذلك 75 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، مع التركيز في هذه المستشفيات والمراكز على الجانب الوقائي بالإضافة إلى تقديم الخدمات التخصصية .

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12:24ت م

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