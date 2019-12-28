السعودية اليوم / ‎جامعة الملك عبدالعزيز تنظم ورش عمل لإعداد المبادرات الفردية المشاركة في "ملتقى مكة الثقافي"



جدة 2 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

‎تنظم جامعة الملك عبدالعزيز بعد غدٍ أولى ورش العمل التحضيرية المخصصة لمبادرات الأفراد، وذلك في إطار جهودها لدعم مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ملتقى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" وذلك بمكتبة الملك فهد العامة بجدة.

وتتضمن الورشة التي تحمل عنوان "بناء مبادرات الأفراد اللغوية"، آليات التقديم في مبادرات ملتقى مكة الثقافي للأفراد، ومفهوم المبادرات وعناصر بنائها، إلى جانب المجالات والمسارات ذات الأولوية للأفراد.

وتستهدف الورشة التي تختص بمبادرات الأفراد أعضاء هيئة التدريس بالشطرين، وطلبة مراحل البكالوريوس والدراسات العليا والدبلومات بالشطرين، وكذلك الإداريون والفنيون، وسيتلقى المبادرات الخاصة بالمشاركين دعماً مالياً واستشارياً وفرق عمل تطوعية.

يذكر أن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اعتمد في وقت سابق مبادرات الجامعة المؤسسية التي تقدمت بها، وعددها ١٥ مبادرة لغوية، ومن أبرزها المبادرات المستقلة بدون شراكات: "وقف لغة القرآن، وتعريب واتقان، ومبادرة أتمته مقررات المناهج التعليمية باللغة العربية، والتمكين اللغوي، والتطبيق الصرفي، وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية في منطقة مكة المكرمة، وحفظ مخطوطات اللغة العربية رقميا".

وتنطوي مبادرات الجامعة ذات الشراكات على "مستشارك اللغوي، وحدثني بالعربي، والأمن اللغوي وتعزيز الاعتدال الفكري، وفصيح لعبة إلكترونية وفصحى شخصية كرتونية، والوعي اللغوي، والإشهار اللغوي قل ولا تقل".

// انتهى //

12:19ت م

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