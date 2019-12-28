السعودية اليوم / دعوي الطائف يقدم درساً في تفسير سورة العصر غداً



الطائف 02 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 28 ديسمبر 2019 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد بالطائف غداً درساً في "تفسير سورة العصر"، بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمنتزه عقب صلاة العشاء.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية التي ينفذها المكتب ضمن نشاطه المنبري ، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

11:54ت م

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