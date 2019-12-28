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الحبوب تكشف حقيقة ارتفاع سعر الشعير في أول يناير

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2019-12-28

الحبوب تكشف حقيقة ارتفاع سعر الشعير في أول يناير

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفت المؤسسة العامة للحبوب، ما يتم تداوله بشأن ارتفاع سعر بيع كيس الشعير اعتباراً من أول يناير المقبل.

وقالت المؤسسة، في بيان، صباح اليوم السبت: نُهيب بجميع العملاء عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، والرجوع للموقع الرسمي للمؤسسة للحصول على المعلومة الرسمية من مصدرها.

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