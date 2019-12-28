شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سعودي يقفز إلى أحضان مريام فارس ويفاجئها بالقبلات.. وحينما حاول الحرس إبعاده من حضنها كانت المفاجأة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح أكثر من مطرب وراقصة إنهم على شوق للقاء الجمهور السعودي لأول مرة، ومنهم اللبنانية مريام فارس التي قالت إنها متحمسة جدا جدا للقاء الجمهور السعودي، وقالت على المسرح إنه حلم أصبح حقيقة اللقاء معكم.

وقد حاز بعض الشباب السعودي أو الكائنات السعودية الغريبة التي يردها تركي آل لاشيخ على أحضان وقبلات من مريام فارس، التي أرادت أن تلمس هذا الكائن عن قرب وتحضنه بقوة.

فقد حضنها أحد المعجبين فيها، بقوة شديدة وقابلته هي أيضا بحض قوي، لولا تدخل الحرس و المرافقين ربما لكان إغتصبها أمام الجميع.

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شاب سعودي يقفز إلى أحضان مريام فارس ويفاجئها بالقبلات.. وحينما حاول الحرس إبعاده من حضنها كانت المفاجأة (فيديو)

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و أوفت المطربة اللبنانية ميريام فارس بوعدها لمعجبيها الفائزين في تحدي ”حبيبي سعودي“، وحرصت على السماح لهم بالتعرف إليها عن قرب وبمرافقتها وراء كواليس حفلها الأول الذي أحيته في السعودية على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض.





واستقبلت ميريام فارس متابعيها الفائزين وراء كواليس المسرح بالأحضان والقبلات.

وكانت المطرب اللبنانية أعلنت عن إطلاق هذا التحدي الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك قبل موعد إقامة حفلها بالسعودية، وأكدت أن الفائز سيحظى بفرصة حضور كافة تحضيرات حفلها وراء الكواليس وقبل صعودها على المسرح أمام جمهورها ومعجبيها.

وحول تفاصيل التحدي، قالت ميريام فارس في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”ما عليكم سوى غناء (حبيبي سعودي) ونشرها عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام هاشتاغ (ميريام_فارس_في_السعودية)“، وأشارت إلى أن من يرغب في المشاركة بالتحدي، فكل ما عليه فعله هو غناء الكلمات التالية: ”حبيبي سعودي، يعدلي مودي، إليه أنا أشتاق، وأعدي حدودي“.

وفي هذا الصدد، تصدرت ميريام فارس قائمة الترند في السعودية لثلاث مرات، الأولى كانت فور الإعلان عن الحفل، ليعاد ويتصدر اسمها مرة ثانية القائمة فور إطلاق ميريام أغنية ”حبيبي سعودي“ والإعلان عن التحدي، أما المرة الثالثة التي تصدر بها اسم ميريام قائمة الترند كانت قبل الانتهاء من وصلتها الغنائية عندما فاجأت ميريام الجمهور بالإعلان عن مشاركتها في حفل ختام ليالي ميدل بيست في 21 ديسمبر في الرياض.