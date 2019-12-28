صورة نادرة لـ 4 ملوك سابقين خلال احتفالات عيد الفطر قبل أكثر من 40 عاماً

نشر حساب “تاريخ آل سعود” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة تجمع بين 4 ملوك سابقين في احتفالات عيد الفطر المبارك قبل قرابة 47 عاماً. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها إلى عام 1392هـ (1972م)، الملك فيصل بن عبدالعزيز والملك خالد بن عبدالعزبز والملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمهم الله ـ وذلك خلال احتفالات المملكة بعيد الفطر المبارك حينها.

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