جامعة جازان تبتعث معيدا رغم فصله من لجنة تأديبية.. وهكذا بررت موقفها من القرار

قامت جامعة جازان بابتعاث معيد في إحدى كلياتها، بعد 11 يوما من تأكيد قرار فصله من لجنة تأديبية يترأسها وكيل الجامعة للجودة والتطوير سابقا، وأكثر من شهر على إثبات مخالفاته الأكاديمية والإدارية.

وبحسب “عكاظ”، فإنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع المعيد حول المخالفات الأكاديمية والإدارية التي ارتكبها، والمتمثلة في 35 معاملة رصدت في محاضر التحقيق المرفوعة من قبل عدد من عمداء كليات آخرين، وأقرت اللجنة توقيع عقوبة الفصل.

وكانت المفاجأة هو أن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أصدر قرارا بابتعاث المعيد بتاريخ 27/‏3/‏1438، رغم رفض القسم العلمي ومجلس كلية المعيد طلب ابتعاثه لما أثبتت عليه من مخالفات مدان فيها وصدر بحقه الفصل.

من جهتها، بررت الجامعة الواقعة، بأن قرار ابتعاث المعيد سبق القرار النهائي للتأديب، كما أن القرار النهائي للجنة التأديب، والمعتمد من مجلس الجامعة هو تأخير الترقية، وليس الفصل.