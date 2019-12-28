ضبط أكثر من 3 آلاف مركبة وقفت في أماكن مُخصصة لذوي الإعاقة-صورة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 3437 مركبة مُخالفة قام أصحابھا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن الحملة المیدانیة المستمرة التي تقوم بھا إدارات المرور لضبط المركبات المُخالفة، وبينها التي تقف في الأماكن المُخصصة لذوي الاحتیاجات. وأھابت إدارات المرور بالجمیع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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