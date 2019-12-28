“العمل” تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة stc لبناء شراكة استراتيجية

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وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجموعة stc مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في عدة مجالات والاستفادة من خبرات كلا الطرفين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية.

جاء ذلك بحضور وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر، ومساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد الجاسر.

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وتشمل مسارات المذكرة تمكين التحول الرقمي والتدريب والتأهيل والتوظيف، وإتاحة 40 مقعداً لمشروع التدريب القيادي للقيادات النسائية بشركة stc والشركات التابعة والشقيقة، إضافة إلى التعاون في برامج ومبادرات التنمية والمسؤولية الاجتماعية بما فيها من برامج التمكين للجمعيات الخيرية وبرامج المنح والدعم، وبرنامج التطوع المتخصص.

كما سيتعاون الطرفان للعمل على وضع خطة تهدف إلى رفع نسب التوطين بالشركات التابعة، والشقيقة لـ stc ورفع نسب التوطين في المهن التخصصية للاتصالات وتقنية المعلومات، واشتراط نسب توطين إلزامية لعقود الشركات، وتهيئة البيئة المكانية لتكون بيئة عمل صالحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق اشتراطات عمل المرأة.

من جانبه، أكد مساعد وزير العمل المهندس محمد الجاسر، أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لتدعيم قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص..، وبناء شراكة وتعاون مثمر مع مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والخاصة بما يعود بالنفع على المستفيدين من خدماتها.

