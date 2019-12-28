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قال شقيق طالب الطيران عبدالله الشريف المفقود بالفلبين، إن السلطات الفلبينية أوقفت البحث عن شقيقه الذي فقد في جزيرة “مندورو” في مايو الماضي، وذلك وفقاً للنظام المتّبع عالمياً في حال فقدان أي شخص لأكثر من 21 يوماً.
وأوضح عبدالمجيد شقيق الطالب أن عمليات البحث التي أجرتها السلطات الفلبينية لم تعثر على أي من متعلقات شقيقه، عدا حقيبة تعود لمدربه الفلبيني، مبيناً أن أحد أشقائه لا يزال هناك للمشاركة في البحث عن أي خيط يوصلهم إلى مكان شقيقهم.
وأبان أنهم يعملون حالياً بجهد فردي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أي معلومة عن شقيقهم، لافتاً أن آخر ما أفادتهم به سفارة المملكة بالفلبين أنه لا جديد في الأمر.
وكانت السفارة أكدت في وقت سابق حرصها على متابعة قضية اختفاء الطالب الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طيران تدريبية مع مدربه في مدينة سان خوسيه، مبينة أنها مستمرة في عقد اجتماعات مع المسؤولين في الفلبين لمتابعة التحقيقات، وفي إطلاع عائلة الطالب بأي مستجدات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيقاف السلطات البحث عنه.. شقيق “مفقود الفلبين” لا يزال يواصل البحث عن “الشريف” هناك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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