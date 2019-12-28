“واتس اب” يتيح ميزة جديدة لمسح الرسائل تلقائياً.. وهذا هدفها

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زوّد تطبيق “واتس آب” في إصداره التجريبي على نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”، ميزة جديدة تتيح إزالة الرسائل تلقائياً بعد مرور وقت محدد.

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وتحمل الميزة الجديدة التي لا تزال تحت التطوير اسم “الرسائل المختفية”؛ حيث جرى رصدها بإحدى النسخ التجريبية من تطبيق “واتس آب” على أندرويد.

ويسعى التطبيق إلى تخصيص تلك الأداة لتنظيف الدردشات الجماعية..، خاصةً أن الدردشات الجماعية تكثر فيها الرسائل التي تؤثر على مساحة التخزين على الهاتف.

ويهدف تخصيص الأداة التي ستكون حصرية لمشرفي المجموعات، إلى حل مشكلة التخزين.

