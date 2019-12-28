︎ :
.
زوّد تطبيق “واتس آب” في إصداره التجريبي على نظامي “أندرويد” و”آي أو إس”، ميزة جديدة تتيح إزالة الرسائل تلقائياً بعد مرور وقت محدد.
وتحمل الميزة الجديدة التي لا تزال تحت التطوير اسم “الرسائل المختفية”؛ حيث جرى رصدها بإحدى النسخ التجريبية من تطبيق “واتس آب” على أندرويد.
ويسعى التطبيق إلى تخصيص تلك الأداة لتنظيف الدردشات الجماعية..، خاصةً أن الدردشات الجماعية تكثر فيها الرسائل التي تؤثر على مساحة التخزين على الهاتف.
ويهدف تخصيص الأداة التي ستكون حصرية لمشرفي المجموعات، إلى حل مشكلة التخزين.
كانت هذه تفاصيل خبر “واتس اب” يتيح ميزة جديدة لمسح الرسائل تلقائياً.. وهذا هدفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.