المرور تحذر من عدم تجديد الرخصة في وقتها

︎ :

.

أكد إدارة المرور أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا يفرض على قائد المركبة غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

Advertisements

جاء ذلك ردًّا من المرور على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، مساء أمس الجمعة، كما كشفت عن طريقة إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًّا عبر منصة أبشر.

وقالت المرور: إنه أولًا يجب تسجيل الدخول عبر منصة أبشر، ثم اختيار خدمات المركبات، وبعدها اختيار خيار مبايعة المركبات..، وأخيرًا اتباع الخطوات التي ستظهر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية عن الخدمة التي تأتي ضمن 13 خدمة تسهل الإجراءات أمام المواطنين والمقيمين.

