عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية علقت على محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي : “ما خصك بنوب”

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نشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في “تويتر” رداً على تغريدة علقت فيها الإعلامية اللبنانية، مريم البسام، من الأحكام الصادرة بحق المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي التغريدة المنشورة يوم الاثنين الماضي، قالت الإعلامية : ” القحطاني بريء ، القنصل في اسطنبول أفرج عنه ، العسيري ما خصو بنوب ، واتضح لنا أن جمال خاشقجي قد ذوّب نفسه ، قضاء وقدر وثبت أن وكالة رويترز قد حللت خبراً من مصدرين واهمين وأن أردوغان ليس أردوغان ، وليس لنا قنصلية في اسطنبول.

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واستدعت هذه التغريدة رداً من الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابه في “تويتر” بالقول: “ما خصك بنوب”.

وقال بن مساعد في الرد المؤلف من خمس نقاط للبسام بأنها تجاهلت عمداً أحكاماً بالإعدام صدرت بحق خمسة متهمين بتنفيذ جريمة القتل، مشددا على أن القضاء السعودي “نزيه وعادل رغم أنفك”.

وأضاف في تغريدته قائلاً : ” أبناء القتيل رحمه الله أعربوا عن ثقتهم في قضاء بلادهم وقالوا هذا وهم في أمريكا وليس في الرياض.”

واختتم تغريدته قائلاً : ” (ليك مين عم بيحكي) من يقول أن بشار وحزب الله ماخصن بنوب بمقتل الحريري!” .

