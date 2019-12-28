الضالع.. مقتل 2 من قيادات الحوثي بقصف للجيش في قعطبة (أسماء)

السبت 28 ديسمبر 2019

قتل قياديان ميدانيان لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش الوطني، في محافظة ضالع، جنوبي البلاد.



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واستهدفت قوات الجيش، اليوم، أحد مواقع تمركز المليشيا الحوثية، في منطقة “حبيل العبدي” بجبهة باب غلق، غربي مدينة قعطبة.

ووفق مصادر عسكرية، أسفر الاستهداف عن مصرع القياديين في المليشيا الحوثية، المدعو رضوان غلاب، والمدعو محمد الشبيبي