التعليم يترقب مفاجأة سارة

تحدث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن مفاجأة سارة للتعليم الأسبوع المقبل. في تغريدة له عبر حسابه على تويتر قال فيها : "التعليم أولا..التعليم أخيرا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".

والتي فتحت تغريدة وزير الثقافة العديد من التوقعات حول ماهية المفاجأة بعد إن تصدر هاشتاق #التعليم الترند في تويتر.