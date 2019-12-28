التعليم يترقب مفاجأة سارة

تحدث وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عن مفاجأة سارة للتعليم الأسبوع المقبل. في تغريدة له عبر حسابه على تويتر قال فيها : "التعليم أولا..التعليم أخيرا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم".
والتي فتحت تغريدة وزير الثقافة العديد من التوقعات حول ماهية المفاجأة بعد إن تصدر هاشتاق #التعليم الترند في تويتر.
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