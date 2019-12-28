5 طرق لتعليم أبناءك الادخار

2019-12-28

متابعات الخليج 365- متابعة

لا يتوقف الأباء والأمهات عن التفكير في مستقبل أبنائهم، ومساعدتهم على تعلم القيم والخصال الحميدة التي تنفعهم في الحياة، ومن أهم هذه الأشياء هي الادخار.

فوائد تعليم الادخار:

تعليم الأطفال الادخار يعودهم على تحمل المسؤولية وعلى التخلص من التفكير قصير المدى، فالادخار بداية لأنشطة عدة إضافية يمكن أن تنفع الطفل حاليًا ومستقبلًا.

كيف تعلمهم الادخار؟

1- الحديث:

الحديث مع الأطفال عن الادخار وفوائده أمر يشكل الدافع لديهم على الإقدام على الأمر، لذا كثف محادثاتك عن الأمر حتى يضعونه عين الاعتبار.

2- التجربة:

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قرر أمام أطفالك أنك ستبدأ بالادخار من أجل شراء شيء جديد، ودعهم يرون أمام أعينهم اجتهادك من أجل الادخار والسعادة التي ستكون فيها عندما تحقق هدفك.

3- الواقعية:

الادخار الذي تصاحبه خطة يكون أفضل وأسهل تطبيقًا، ولا جدوى من وضع خطط للادخار لا يمكن تطبيقها.

4- المشاركة:

اشركهم معك في خطط الأسرة، والهدف الذي تريدون الادخار من أجله.

5- المكافأة:

للمكافأة دور مهم في ترسيخ ما يتعمله أبنائك وتحفيزهم على الاستمرار.

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