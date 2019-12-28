تجنبي أكبر 7 أخطاء في ديكور المنزل

2019-12-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

إذا أردتِ أن يبدو منزلك مثل الممثلين والمشاهير، فعليكِ معرفة أصول ذلك، فهناك أخطاء شائعة الحدوث تسيء للمظهر، وعليكِ تجنبها، إليك أكبر 7 أخطاء في ديكورات المنزل وبعض النصائح لحلها:

1- غرفة المعيشة:

لا تجعل غرفة المعيشة مجرد غرفة لمشاهدة التلفزيون، حاول أن تضع لمسات بها مثل بعض البراويز الجميلة التي تحوي صورًا يمكنك أن تتأمل بها.

2- اختبر الدهانات:

شكل الدهانات وهي لا تزال في الوعاء الخاص بها ربما تكون خادعة، عليك أن تجرب القليل منه على الجدران قبل أن تطلي الغرفة فتجد نفسك أمام لون غير محبذ لديك.

3- عاكس الضوء:

يجب أن تضع المصابيح ذات العاكس الضوئي في مكانها الصحيح، فوضعها في مكان خاطئ يمكنه أن يؤثر على حالتك المزاجية سلبًا، وضع في اعتبارك عوامل مثل حجم الغرفة وأنت تختار مصباحك ذي العاكس الضوئي.

4- سجاد الحمام:

إذا كنت تريد حمامك جافًّا ونظيفًا، عليك وضع سجاد الحمام، يمكنك كذلك اختيار سجادة مستطيلة تضعها في وسط حمامك تعطيك نظرة عامة أجمل.

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5- فوضى الأسلاك:

لا شيء أكثر قبحًا من فوضى الأسلاك، فهي تسرق من جمال غرفتك وربما منزلك بالكامل، عليك وأد هذه الفوضى من خلال لمسات خفيفة يمكنها أن تمنحك الشعور بالرضا كما تراها.

6- النباتات:

ضع بعض النباتات على طاولة القهوة الخاصة بك أو أحد رفوف الحائط، لها لمسة جمالية فريدة وتضفي سحرًا على المكان، وهي خطوة بسيطة وغير مكلفة.

7- البهو:

غالبًا هو مكان مهمل على الرغم من إمكانية تحويله إلى مكان جذاب ورائع، استخدام خلفية جدران أو تعليق إطار فني راقٍ هو لمسة جمالية جيدة.

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