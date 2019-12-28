السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا المواجهات بإفريقيا الوسطى إلى 35 قتيلاً وإصابة أكثر من 50 آخرين



بانغي 01 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 27 ديسمبر 2019 م واس

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين عناصر المليشيات والتجار، خلال اليومين الماضيين، في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى 35 قتيلًا على الأقل، وإصابة أكثر من 50 آخرين.

ووفق مصادر أمنية، فإن المواجهات استمرت على مدار يومي الأربعاء، والخميس، بين عناصر مليشيات وتجار في حي يشّكل المسلمون غالبية سكانه في بانغي، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى من 11 شخصًا إلى 35 على الأقل، بعدما حمل التجار في حي "بي كي5" الأسلحة اعتراضًا على الضرائب التي فرضتها المليشيات.

وعلى الرغم من اتفاقات السلام الموقعة في البلاد منذ النزاعات الداخلية التي بدأت عام 2012، إلا أن الأمن لم يستتب في العديد من المدن بما في ذلك العاصمة بانغي.

وفي عام 2013 اندلعت حرب أهلية في إفريقيا الوسطى، أودت بحياة آلاف الأشخاص، إثر اشتباكات بين جماعتي أنتي- بالاكا المسيحية، وسيليكا المسلمة.

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