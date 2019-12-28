شكرا لقرائتكم خبر عن «هات يدك».. فعالية للتعرف على التهاب الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت صحة الشرقية الفعالية التوعوية «هات يدك» للتعرف على التهاب الكبد الفيروسي سي في أحد المجمعات التجارية بالدمام. ودعت صحة الشرقية المواطنين لزيارة الفعالية والاستفادة من الفحص المجاني السريع لالتهاب الكبد سي وفحص الإيدز. وتأتي هذه الفعالية ضمن الدور التوعوي الذي تقوم به صحة الشرقية لتعريف المجتمع بالعديد من الأمراض وسبل الوقاية منها.

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